موافقة فورية 50,000 ريال بدون كفيل أو تحويل الراتب بالتقسيط 24 شهر لدى إمكان

أصبحت في الوقت الراهن جميع الإجراءات سهلة وبسيطة عند طلب تمويل ميسر من شركة إمكان للتمويل بالمملكة حيث يمنح التمويل بدون شرط جهة العمل حيث التمويل متاح لجميع العاملين في القطاع الحكومي أو شبه حكومي أو القطاع الخاص أو متقاعدين بالسعودية ولكن لابد من توفير فترة ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص من أجل الحصول على طلب التمويل الميسر بدون كفيل غارم وبلا تحويل للراتب الشهري بفترة سداد ميسرة تبدأ من 12 شهر حتى 24 شهر ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة فورية عند الطلب عبر تطبيق الجوال التابع إلى شركة إمكان السعودي بالمملكة العربية السعودية.

أهم شروط الحصول على تمويل إمكان الميسر لجميع العملاء

يحتاج تمويل إمكان الذي قد أثبت نجاح كبير في المملكة العربية السعودية منذ المرحلة الأولى فى العام السابق ويوفر العديد من العروض التمويلية المتعددة منها التمويل الميسر والتمويل الإضافي في السعودية ولكن لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة كما يلي بالتفصيل:

شركة إمكان للتمويل الآن تطلب من العميل المتقدم أن يبلغ من العمر 22 عام وقد يصل إلى 60 عام.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك الهوية الوطنية سارية المفعول مع توفير سجل ائتماني جيد في السعودية.

توفير تقرير سمه مع حساب بنكي عبر مصرف الراجحي السعودي.

الدخل الشهري الثابت المطلوب من الموظف 2000 ريال سعودي ومطلوب من المتقاعد 1900 ريال سعودي.

متاح لجميع العملاء العاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي أو القطاع الخاص أو المتقاعدين بالمملكة.

توفير فترة عمل ستة أشهر على الأقل للعامل في القطاع الخاص للموافقة على طلب تمويل شركة إمكان السعودي.

تمويل إمكان بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري بفترة سداد ميسرة.

التمويل الميسر النقدي بالتقسيط لمدة سنتين على الأكثر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين بدون شرط جهة العمل في المملكة.

تمويل إسلامي بأقل راتب شهري متوافق مع الشريعة الإسلامية في السعودية.

مميزات الحصول على برنامج شركة إمكان التابع إلى بنك الراجحي