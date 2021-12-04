المكسيك: إنقاذ 210 مهاجرين كانوا على حافة الموت داخل شاحنة

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت إدارة الحرس الوطنى والهجرة المكسيكية، إن ضباطها عثروا على المهاجرين الأجانب فى عربة مقطورة لشاحنة، فى نقطة تفتيش، بالقرب من منطقة اسبيرانزا التابعة لولاية بويبلا، جنوب شرق البلاد.
وأضاف البيان أنه تم تفتيش الشاحنة، بعدما رفضت الانصياع لأوامر بالتوقف قرب بلدية "تيكاماتشالكو"، على بعد حوالى 150 كيلومترا جنوب شرق العاصمة مكسيكو سيتى، صباح أمس الجمعة.
وأضاف البيان، أن ضباط إدارة الحرس الوطنى فتحوا باب المقطورة بعدما سمعوا أصوات ضربات وصراخ قادمة من الداخل، فعثروا على أشخاص بالغين وأطفال بين سقالات معدنية وبطاطين ووحدات تكييف.
كما أشار البيان إلى وضع سائق الشاحنة والمركبة تحت تصرف النيابة، مضيفًا أنه سيتم توجيه اتهامات بتهريب البشر له.
وتأتى الحادثة بعد أسبوعين فقط من العثور على 600 مهاجر فى عربات مقطورة لشاحنتين، حيث عثرت عليهم السلطات المكسيكية فى ولاية فيراكروز.
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