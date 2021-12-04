البنك الدولى: تحويل الأموال المجمدة إلى أفغانستان بحلول 10 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم البنك الدولى، أمس الجمعة، موافقة المانحين للصندوق الائتمانى لإعادة إعمار أفغانستان، الذى يديره البنك، على اتخاذ قرار بشأن تحويل أموال مجمدة إلى وكالات إغاثة إنسانية بحلول يوم 10 ديسمبر الجارى.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت مصادر مطلعة، يوم الأربعاء الماضى، إن مجلس البنك الدولى وافق الأسبوع الماضى، على تحويل 280 مليون دولار من الصندوق إلى برنامج الأغذية العالمى ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

ولم يشر متحدث البنك الدولى إلى تفاصيل بشأن الاقتراح، لكن المانحين للصندوق اجتمعوا أمس، واتفقوا على اتخاذ قرار بشأن تحويل الأموال فى غضون أسبوع.

وبحسب الوكالة، يبلغ حجم صندوق إعادة إعمار أفغانستان 1.5 مليار دولار، وتم تجميدها بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة فى أغسطس.

ويواجه سكان أفغانستان، البالغ عددهم 39 مليون نسمة، انهيارًا اقتصاديًا ونقص فى الغذاء مع حلول الشتاء، إضافة إلى فقر متزايد بعد ثلاثة أشهر من سيطرة طالبان على الحكم فى البلاد.