ماكرون: نعمل لإقامة بعثة دبلوماسية أوروبية فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أن عدة دول أوروبية تعمل على إقامة بعثة دبلوماسية مشتركة فى أفغانستان، مؤكدًا أن تلك البعثة سيكون من شأنها تمكين سفراء تلك الدول الأوروبية من العودة إلى البلاد.





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