باكستان: اعتقال العشرات بعد قتل مواطن سريلانكى بتهمة التجديف

ووقع الحادث فى مدينة سيالكوت، المشهورة بإنتاج كرات القدم، عندما عذب عمال فى شركة الملابس الرياضية وأفراد آخرين من الشعب، موظفًا سيريلانكيًا، فأردوه قتيلاً بزعم تورطه فى التجديف.
ويأتى الحادث بعد أيام قليلة من قيام مجموعة من الأشخاص بإشعال النار فى مركز شرطة، بإقليم "خيبر-باختونخوا"، خلال اشتباكات بسبب حبس رجل، كان يشتبه أيضًا بتورطه فى التجديف.
ووصف رئيس وزراء باكستان عمر خان، ذلك الحادث بأنه هجوم جلب العار على البلاد، مؤكدًا أنه يشرف على التحقيقات، وأنه لا مجال للخطأ، لأنه سيتم معاقبة المسؤولين بأقصى عقوبة ينص عليها القانون، وأنه يتم إلقاء القبض على المتورطين تباعًا.
كما ندد زعماء دينيون وجماعات متطرفة بالحادث، بما فيها "حركة لبيك باكستان"، التى برزت فى عام 2017، بسبب دعمها لقوانين مناهضة للتجديف.
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