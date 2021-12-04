الصين تسجل 75 إصابة كورونا جديدة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية الجديدة "شينخوا"، قالت اللجنة فى تقريرها اليومى، إنه من بين الإصابات الجديدة، 61 حالة فى منغوليا، وخمس حالات فى هيلونج يانج، وأربع إصابات فى كل من خبى ويوننان، وحالة واحدة في قوانج دونج.

فيما سجلت 4 مناطق على مستوى المقاطعة 15 إصابة جديدة وافدة، وتم تسجيل حالة يُشتبه بإصابتها فى شنغهاى، وصلت من خارج البر الرئيسى الصينى.

وبلغت حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 99083 حالة فى البر الرئيسى الصينى، من بينها 1013 حالة لاتزال تتلقى العلاج الطبى، وبينهم 12 حالة خطيرة، فى حين غادر 93434 مريضا المستشفيات بعد تعافيهم فى البر الرئيسى، بينما توفى 4636 شخصا نتيجة المرض.