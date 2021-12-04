انفجار في العاصمة الأفغانية كابل

أفادت وزارة الداخلية الأفغانية بأن انفجارا وقع بالعاصمة كابل اليوم السبت، لافتة إلى أن الانفجار نجم عن لغم أرضي، لكنه لم يسفر عن أي إصابات.
وبحسب نائب المتحدث باسم حكومة حركة "طالبان"، أحمد الله وثيق، فإن الانفجار وقع الانفجار في منطقة تيماني بمدينة كابول.
هذا وأشار شهود عيان في المنطقة لوكالات محلية إلى أن الانفجار وقع في الشارع الخامس في منطقة تيماني، فيما لم يعلق مسؤولو الأمن حتى الآن.
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