إشارة تردد القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ولبنان اليوم السبت في كأس العرب 2021 مجانا بدون تشفير

نتعرف معكم عبر ثقفني، القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ولبنان، في المواجهة الهامة التي تنطلق مساء اليوم السبت 4 ديسمبر 2021، لحساب فعاليات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2021 المقامة في قطر، حيث يحتضن استاد الجنوب اللقاء البارز التي يجمع بين محاربي الصحراء ولبنان، ويبحث الكثير من مشجعي المنتخبين عن القنوات التي ستقوم بنقل أحداث المباراة المنتظرة، وفي سطور هذا المقال ننشر لكم جميع التفاصيل الخاصة ببطاقة المباراة كما نتعرف على الموعد والقنوات الناقلة لها.

شهدت الجولة الأولى انتصار المنتخب الجزائري على حساب نظيره المنتخب السوداني، وانتهت المباراة بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، ويحتل محاربي الصحراء صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، ويسعى في مواجهة اليوم إلى مواصلة طريق الفوز دون هزيمة من أجل ضمان تأهله للدور القادم، في المقابل، تعرض المنتخب اللبناني للخسارة أمام نظيره المنتخب المصري بنتيجة هدف دون مقابل، ويأتي في المركز الثالث بدون رصيد من النقاط، وسيسعى في هذه المنافسة إلى تحقيق أول فوز له لكي يحافظ على حظوظه في التأهل.

موعد مباراة الجزائر ولبنان في كأس العرب 2021

نتعرف معكم على موعد المباراة التي تجمع بين المنتخب الجزائري في مواجهة منتخب لبنان وجها لوجه، وذلك مساء اليوم السبت 4 كانون الأول الجاري، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية هذا اللقاء، في تمام الساعة 3.00 مساء بتوقيت القدس الشريف والقاهرة وبيروت، وفي الساعة 4.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وعند الساعة 5.00 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، ومن المقرر أن تقام هذه المباراة على أرضية ملعب الجنوب في الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ولبنان في كأس العرب 2021

تزايدت عمليات البحث من قبل عشاق كرة القدم للتعرف على القنوات التي تنقل مباراة الجزائر ولبنان، وقد أكدت شبكة بي إن سبورت القطرية على أنها ستقوم بإذاعة مباريات مسابقة كأس العرب بشكل مجاني دون تشفير، وقد خصصت قناة بي إن سبورت الأولى beIN Sports HD 1 لتعرض المباراة، وأوكلت مهمة التعليق إلى المعلق الصوتي علي محمد علي، ويمكن أيضا متابعة المباراة على قناة الكأس الأولى Alkass One HD ويتولى مهم التعليق على اللقاء المعلق أحمد الطيب.

قناة beIN SPORTS HD 1 على نايل سات، التردد: 11013، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة الكأس المفتوحة على نايل سات التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر ضد لبنان

في حراسة المرمى: رايس مبولحي.

في خط الدفاع: حسين بن عيادة / جمال بلعمري / عبد القادر بدران / أيوب عبد اللاوي.

في خط الوسط: سفيان بن دبكة / زكريا الدراوي / ياسين براهيمي (أمير سعيود).

في خط الهجوم: زين الدين بوتمان / بغداد بونجاح / يوسف بلايلي.