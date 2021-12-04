رابط تقديم وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة علي رتبة جندي 1443

رابط تقديم وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة ، أن القوات الخاصة بالمملكة اليوم عمدت إلي فتح بوابة التقديم لأمن الحج والعمرة، وتم اتخاذ القرار من قبل الإدارة العامة لهيئة القبول المركزي بالتعاون مع وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، حيث تم أتاحه رابط التسجيل للعمل كرجل أمن عام للقوات الخاصة، وتعتبر القوات الخاصة من الفروع الهامة للقوات الخاصة داخل المملكة، كما يعمل على تنسيق الوفود القادمة لمواسم الحج والعمرة المختلفة، ووضعت وزارة الشئون الداخلية رابط خاص للتسجيل لمن يرغب بالعمل وشغل وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

من الجدير بالذكر أن رابط التسجيل في وظائف امن الحج والعمرة، من اهم الموضوعات التي يبحث عنها كافة الراغبين في التسجيل، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري اليوم ننشر لكم زوارنا الكرام رابط التسجيل، فقد قدمت إدارة القبول المركزي مؤخرًا مؤخرًا تصريحًا جديدًا لها؛ والذي نص بوضوح على أن روابط التسجيل لوظائف الأمن العام الحج والعمرة مفتوحة لمستوى الجندي فقط رجال، وتخضع هذه الوظائف لبعض الشروط والضوابط الخاصة، والتي تحددها الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الوزارة، وأكدت أن المقبولين لتلك الوظائف هم فقط من يستوفون الشروط والضوابط المعلنة، وأن بوابة التسجيل مفتوحة أمام كافة الشباب من يوم السبت 4-12-2021 ويتم غلقها يوم 5-5-1443.

شروط القبول في وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

وضعت الشئون الداخلية بالمملكة شروط وضوابط خاصة للراغبين في القبول والنهائي لوظائف أمن الحج والعمرة رجال، علي رتبة جندي وكانت هذه أبرز الشروط والضوابط المعلنة:

شرط أساسي وهو شهادة التقديم يجب أن تكون ثانوية عامة، أو ما يعادلها. الجنسية السعودية للمترشح، لن يتم قبول طلبات أي مرشح غير سعودي، ووضحت وزارة القبول الاستثناء لمن نشأ خارج المملكة ولكن بسبب خدمة أحد والديه للوطن. السمعة الطيبة وحسن السلوك العام للمرشح، كذلك عدم الحكم علية في أي قضايا مخلة بالشرف أو قضايا جنائية. لا يكن عمل سابقاً بوظائف العسكرية. شرط هام تناسق الطول مع الوزن والتمتع باللياقة الجسمية. معادلة الشهادات من وزارة التعليم وهذا الشرط لمن حصل على شهادات من خارج المملكة. القبول التام عند المقابلات الشخصية والاختبارات.

رابط تقديم قوات أمن الحج والعمرة

كما تم سرده بالسطور القليلة السابقة؛ حيث صرحت الإدارة العامة للقبول بأن التقديم والتسجيل سيتم من خلال رابط أبشر للتوظيف، ويتم التسجيل عبر الخطوات القليلة التالية:

عليك الذهاب إلى موقع أبشر للتوظيف الرسمي.

ثم اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور للحساب.

أدخل رمز التحقق واضغط علي أيقونة اتصال.

الآن يجب إكمال نموذج التسجيل الإلكتروني بشكل صحيح والتأكد من صحة المعلومات.

اضغط علي أيقونة الإرسال.

أخيراً الكبس علي أيقونة حفظ.

سلم راتب جندي بأمن الحج والعمرة

جدول رواتب جندي أمن الحج والعمرة موضح في الجدول التالي، الذي يشمل رواتب جميع العسكريين والتي تمثلت في التالي:

وبذلك انتهينا من كافة التفاصيل المتعلقة بوظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وشروط التسجيل، ورابط أبشر للتوظيف، ويمكنكم متابعتنا عبر موقعكم، وعند الإعلان عن نتائج القبول سيتم نشرها في الفور.