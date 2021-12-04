اليوم.. روسيا تسجل حصيلة قياسية لوفيات كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم السبت، 1215 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تأكيد إصابة 32974 إصابة جديدة بالفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أعلن فريق العمل الحكومى المعنى بمكافحة فيروس كورونا.





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