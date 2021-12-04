العراق: وفد البيشمركة يصل بغداد لبحث خطط مواجهة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان لقيادة العمليات المشتركة إن "وفدًا من البيشمركة وصل إلى مقر قيادة العمليات المشتركة للتباحث والتنسيق الأمنى فى المناطق ذات الاهتمام الأمنى المشترك، ووضع خطط جديدة لمواجهة الاعتداءات الإرهابية".

كما أشار البيان إلى أن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمرى، استقبل الوفد الأمنى".

ويأتى الاجتماع بعد سلسلة من العمليات الإرهابية التى طالت مناطق كردستان ونقاط البيشمركة الأمنية فى مخمور، كان آخرها هجوم شنته داعش أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل 10 من المدنيين.