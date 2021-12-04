وبحسب وكالة "رويترز"، فإن السلطات الاتحادية فى أستراليا تلتزم بخطة إعادة فتح الاقتصاد، على أمل أن يكون المتحور الجديد أقل وطأة من السلالات السابقة، إلا أن بعض حكومات الولايات والمناطق اتخذت إجراءات لتشديد الرقابة على حدودها المحلية.
وكانت أستراليا سجلت أول إصابة محلية بمتحور أوميكرون أمس الجمعة، فى مدرسة بمدينة سيدنى، حيث تحقق السلطات لمعرفة مصدر الإصابة، وسط توقعات بتسجيل المزيد من الحالات خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن 88% من الأستراليين تلقوا التطعيم الكامل ضد وباء كورونا، ممن تتجاوز أعمارهم 16 عامًا، فى حين سجلت أستراليا نحو 215 ألف إصابة بكورونا، و2042 وفاة جراء الإصابة بالفيروس حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوميكرون يتفشى فى أستراليا ويهدد خطط الاقتصاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.