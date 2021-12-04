أوميكرون يتفشى فى أستراليا ويهدد خطط الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - ارفعت حالات الإصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" فى أستراليا إلى 14 حالة مؤكدة، اليوم السبت، حيث رصدت سيدنى 13 حالة، فى حين رصدت ولاية كوينزلاند حالة أخرى، فى تطور يعد تحديًا لخطط إعادة فتح الاقتصاد التى أعلنتها البلاد.





وبحسب وكالة "رويترز"، فإن السلطات الاتحادية فى أستراليا تلتزم بخطة إعادة فتح الاقتصاد، على أمل أن يكون المتحور الجديد أقل وطأة من السلالات السابقة، إلا أن بعض حكومات الولايات والمناطق اتخذت إجراءات لتشديد الرقابة على حدودها المحلية.

وكانت أستراليا سجلت أول إصابة محلية بمتحور أوميكرون أمس الجمعة، فى مدرسة بمدينة سيدنى، حيث تحقق السلطات لمعرفة مصدر الإصابة، وسط توقعات بتسجيل المزيد من الحالات خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن 88% من الأستراليين تلقوا التطعيم الكامل ضد وباء كورونا، ممن تتجاوز أعمارهم 16 عامًا، فى حين سجلت أستراليا نحو 215 ألف إصابة بكورونا، و2042 وفاة جراء الإصابة بالفيروس حتى الآن.