حساب المواطن الدفعة 49 موعد صرف شهر ديسمبر وحل مشكلة وقف الدفعات

صرف دفعات حساب المواطن ينتظرها المواطنين ذات الدخل المحدود كل شهر لسداد إلتزامتهم المالية وقضاء احتياجاتهم الخاصة، فقد أزداد البحث عن موعد صرف الدفعة الجديد لشهر ديسمبر دفعة 49 مع بداية الشهر، ويعتبر حساب المواطن من ضمن الخطوات التي تسعى من خلالها السعودية لتحقيق رؤية المملكة للتنمية 2030

موعد إيداع الدفعة الجديدة 49 من حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن على صفحته الرسمية ان موعد إيداع الدفعة الجديد لشهر ديسمبر فى حسابات المستفيدين البنكية سيكون يوم 9 ديسمبر المقبل، موضحاً أن يوم 10 ديسمبر سيوافق يوم عطلة لذلك تم تقديم إيداع المبالغ فى حسابات المستفيدين يوم واحد وذلك حرصاً من حساب المواطن على عدم تأخر الفعات عن موعدها المعتاد.

تحديث بيانات المستفيدين من حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة تحديث البيانات للمستفيدين بشكل دوري ومستمر وذلك لتأكد من أستحقاقهم للدفعات الجديدة ولضمان استمرار صرف الدعم كل شهر وإيداع المبالغ فى حسابتهم البنكية، وسنوضح لكم الأن خطوات تحديث البيانات للمستفيدين:

الدخول على برنامج حساب المواطن.

تسجيل الدخول.

كتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على تحديث بيانات المستفيد.

تسجيل البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

الضغط على كلمة تحديث.

سوف تصلك رسالة على هاتفك تؤكد نجاح عملية التحديث فى حساب المواطن.

تغير رقم الجوال فى حساب المواطن

سنوضح لكم خطوات تغير رقم الهاتف الجوال فى حساب الموطن بكل التفاصيل:

الدخول على موقع حساب المواطن.

تسجيل الدخول.

إدخال البيانات المطلوبة رقم الهوية الوطنية وكلمة السر والرمز المرئي.

الضغط على تسجيل الدخول.

اختيار بيانات المستفيد والضغط عليها.

الضغط على تغير رقم الهاتف.

ملئ البيانات المطلوبة وهي تاريخ الميلاد ورقم الهوية.

كتابة رقم الجوال الجديد.

الضغط على زر التغير متواجد أسفل الصفحة.

وبذلك تكون قد تمكنت من تغير رقم الهاتف الجوال بسهولة ويسر.

حل مشكلة الدفعات المرفوضة فى حساب المواطن

أوضح حساب المواطن عبر صفحته الرسمية بعض الحلول التي يمكن الرجوع إليها لحل مشكلة الدفعات المرفوضة وهي ما تتمثل في: