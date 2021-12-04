دونالد ترامب يشتكي من ابنه بارون.. ماذا فعل؟

قال جوناثان كارل، مراسل قناة "أي بي سي نيوز" المخضرم، إن الرئيس السابق دونالد ترامب شبهه ذات مرة بابنه بارون ترامب، الذي لا يعبر له عن حبه بصوت عال.

وروى كارل القصة أثناء ظهوره على شبكة "سي إن إن" للترويج لكتابه الجديد "الخيانة: الفصل الأخير من برنامج ترامب شو".

وسأل مذيع "سي إن إن" كارل عما إذا كانت هناك أي قصص تم التغاضي عنها في كتابه والتي تكشف حقيقة ترامب خلف الأبواب المغلقة.

وأجاب كارل بالقول: "قال ترامب ذات مرة: -جوناثان أنيق جدا، إنه مثل ابني-. ثم واصل ترامب الحديث مع ابنه: -هل تحب والدك؟ أنا لا أعرف-".

وأضاف كارل: "يبدو أن دونالد ترامب يقارنني بابنه المراهق، بارون، الذي لا يعبر له عن حبه بصوت عال".