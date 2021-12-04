الطيران اليابانى يستأنف قبول حجوزات جديدة على رحلات جوية تصل البلاد

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية أن شركة طيران عموم اليابان وخطوط الطيران اليابانية كانتا قد أوقفتا قبول حجوزات جديدة لجميع الرحلات التى تصل إلى اليابان منذ يوم الأربعاء الماضى تلبية لطلب من الحكومة.
وكان يفترض أن يستمر الإجراء حتى نهاية العام إلا أن وزارة النقل سحبت طلبها أمس الأول الخميس للسماح للمواطنين اليابانيين الذين فى الخارج بالعودة وبدأت شركتا الطيران قبول الحجوزات مجددا اليوم السبت.
ومن المقرر أن تبقى قيود السفر الأخرى سارية بما فيها حظر على دخول أجانب غير مقيمين فى اليابان حتى نهاية العام ويسمح للأجانب المقيمين حاليا فى اليابان بالعودة إلى البلاد، ما عدا العائدين من عشر دول فى جنوبى إفريقيا.
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