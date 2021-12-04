بريطانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بمتحور أوميكرون إلى 104 حالات

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى المملكة المتحدة تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى المملكة المتحدة تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم، أنه بذلك يرتفع إجمالى الإصابات بالمتحور فى المملكة المتحدة إلى 104 حالات.





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