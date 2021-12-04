الحكومة العراقية تطمئن المواطنين: لا مخاوف من انهيار سد الموصل

جدة - نرمين السيد - طمأنت وزارة الموارد المائية فى العراق مواطنى الموصل، اليوم السبت، مؤكدة أنه لا مخاوف من انهيار سد الموصل، بعدما أكدت مراكز مراقبة المتحسسات ومواد الحقن أسفل السد، أنها لم ترصد أى مؤشرات سلبية بشأن وضعه.





وفى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قال مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب: إن "موضوع سد الموصل جرى الحديث كثيرًا عنه، ومنذ سنوات وأثيرت مخاوف عديدة وطرحت سيناريوهات عدة لانهياره فى الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى لإثارة بعض الأمور التى تسبب القلق لدى المواطنين".

وأشار ذياب إلى أنه يتم وضع سيناريوهات محتملة لانهيار جميع السدود فى العراق والعالم، لأنه من الطبيعى أنه قد تكون هناك كتلة مائية ضخمة تتدفق فى وقت قصير وتسبب أضرارًا كبيرة قد تصل إلى انهيار السدود.

وأوضح ذياب أن "الاستشارى الذى نفذ سد الموصل فى العام 1986، أوصى باستمرار عملية الحقن بمادة الأسمنت والبنتولايت تحت أسس السد بسبب وجود ترب جبسية تذوب بالمياه وتشكل تكهفات"، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن "الاستشارى عالج هذه التكهفات بالحقن ومنذ ذاك التاريخ ما زالت هذه العملية مستمرة بشكل متواصل".

وطمأن مستشار الوزير العراقى إلى أن "وضع السد مستقر حاليًا وآمن جدًا بشكل كبير منذ آخر عمل تم تنفيذه، والذى تضمن استدعاء شركة ايطالية رصينة ومتخصصة بهذا المجال، واستمرت مدة سنتين فى العمل وتدريب كوادر عديدة من الوزارة، وأدخلت معدات حفر حديثة ونصبت العديد من أجهزة المتحسسات على منطقة السد لمعرفة أى تغيير يحدث فى وضع السد".

وشدد ذياب على أنه "لا يوجد أى قلق نهائيًا، وأن السد مستقرًا ووضعه سليم، ولا توجد مخاوف من انهياره".