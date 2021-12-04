هولندا.. 18 حالة إصابة بمتحور أوميكرون وصلت من جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى هولندا، اليوم السبت، ارتفاع أعداد المصابين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" إلى 18 حالة، كانوا على متن رحلتين قادمتين من جنوب إفريقيا الأسبوع الماضى.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال بيان المعهد الهولندى للصحة إنه أنهى فحصه لركاب الرحلتين، حيث كانت الرحلتان أقلعتا من جنوب إفريقيا يوم 26 نوفمبر الماضى، عندما فرضت الحكومة الهولندية إجراءات مشددة على السفر بسبب المخاوف من انتشار متحور أوميكرون الذى ظهر للمرة الأولى فى جنوب إفريقيا. واضطرت السلطات الهولندية لعزل أكثر من 600 راكب على متن الرحلتين، وإخضاعهم لفحوص كورونا، حيث تم التأكد من إصابة 61 منهم بفيروس كورونا، ومن بينهم 18 حالة مصابة بالمتحور الجديد أوميكرون.

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