مالى: مقتل 30 شخصًا على الأقل فى هجوم إرهابى بولاية موبتى

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "فرانس برس"، قال المسؤولون فى مالى إن المسلحين الإرهابيين أمطروا الركاب بالرصاص، وتم إحراق العربة قرب بلدة باندياجارا، أمس الجمعة.

وأكد المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن سلطات ولاية موبتى أرسلت قوات أمنية إلى مكان الهجوم، فى أعقاب الحادث.