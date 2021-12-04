اختتام ندوة السلم والأمن فى إفريقيا حول تعزيز العمل المشترك لمكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وشهدت هذه الندوة، التى انعقدت تحت عنوان: "مساعدة الأعضاء الأفارقة الجدد فى مجلس الأمن للأمم المتحدة على التحضير لمعالجة مسائل السلم والأمن فى القارة الإفريقية" بمدينة وهران، مشاركة رفيعة المستوى على المستوى الوزارى للدول الأعضاء فى مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقى، وكذلك الأعضاء الأفارقة فى مجلس الأمن للأمم المتحدة، علاوة على خبراء وممثلين سامين لهيئات إفريقية ومنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وسلط المشاركون فى هذا الملتقى الضوء على ضرورة تعزيز العمل الإفريقى المشترك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين الأعضاء الأفارقة فى مجلس الأمن للأمم المتحدة، وبقية أعضاء الاتحاد الإفريقى من أجل إعلاء وإسماع صوت أفريقيا داخل قبة مجلس الأمن، والدفاع الفعال عن المواقف الإفريقية بشأن قضايا السلم والأمن، وكذلك وضع حد للتهميش الذى تتعرض له إفريقيا على مستوى هيئات صنع القرار الدولى.

يذكر أن أبرز الدول التى شاركت فى هذه الندوة رفيعة المستوى هى مصر وتونس، تشاد، الكاميرون بوروندى، إثيوبيا، غانا، كينيا، ليسوتو، مالاوى، موزمبيق، نيجيريا، السنغال، الجابون، النيجر، كينيا، أنجولا، جنوب أفريقيا، وسويسرا والنرويج كمراقبين.