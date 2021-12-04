قبل زيارة بوتين.. الهند توافق على تصنيع 500 ألف بندقية كلاشنكوف روسى

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر من الحكومة الهندية، اليوم السبت، موافقة البلاد على خطة لتصنيع 500 ألف بندقية كلاشينكوف روسية من طراز "إيه كيه-203"، بصناعة محلية، وذلك عشية زيارة رسمية يجريها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى الهند.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، فنت المنتظر أن يتيح المشروع للهند تصنيع البنادق الهجومية داخل البلاد فى إطار سياسة "صنع فى الهند"، والذى تروج له حكومة رئيس الوزراء الهندى الحالى ناريندا مودى. وبحسب المصادر الهندية، من المقرر أن يتم تخصيص استثمارات بقيمة 700 مليون دولار للمشروع، فى إطار جهود تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى الصناعة الدفاعية فى الهند، حيث وافقت نيودلهى على خطة لإنتاج أكثر من 500 ألف بندقية من طراز AK-203 فى بلدة كوروا بولاية أوتار براديش الهندية. ومن المتوقع أن يسمح ذلك للهند باستبدال جزء من مجموعة أسلحة قواتها، لتحل محل نظام الأسلحة الصغيرة الهندى، وهى بندقية مصممة محليًا، وفى الخدمة منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتمثل البندقية الهجومية "إيه كيه- 203" نسخة مطورة من عائلة كلاشينكوف الروسية، والتى تم الإعلان عن خطة تصنيعها فى الهند عام 2018، إلا أنه لم يتم تنفيذها بسبب مسائل عالقة تتعلق بنقل التكنولوجيا والتكاليف.

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