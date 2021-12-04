البابا فرنسيس: أوروبا تمزقها الأنانية القومية في مسألة الهجرة

قال البابا فرنسيس السبت، إن أوروبا “تمزقها الأنانية القومية” في مسألة الهجرة، وذلك في مستهل زيارة بابوية هي الأولى لأثينا منذ عقدين.
وأعرب البابا أمام مسؤولين يونانيين كبار عن أسفه لأن المجتمع الأوروبي يواصل المماطلة، ويعاني كما يبدو في بعض الأوقات من العجز وانعدام التنسيق بدلا من أن يكون “محركا للتضامن” في مسألة الهجرة.
ووصل البابا فرنسيس إلى أثينا، اليوم السبت، في أول زيارة بابوية خلال عقدين إلى العاصمة اليونانية.
وتحظى اليونان بتدابير أمنية مشددة على وقع مشاعر مناهضة للبابا لدى متشددين أرثوذكس.
ويُتوقع أن يتوجه البابا خلال زيارته إلى جزيرة ليسبوس التي قصدها عام 2016 في السنوات الأولى لأزمة موجة الهجرة.
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