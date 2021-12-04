تعرف على سعر انبوبة البوتجاز الجديد اعتباراً من اليوم 4 ديسمبر 2021

أصدرت وزارة البترول والثروة صباح اليوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021 قراراً برفع سعر انبوبة البوتجاز على أن يتم تنفيذ هذا القرار فوراً من صباح هذا اليوم لتزيد الوزارة من اوجاع وآلآلم الشعب المصري الذى أصبح يعانى باستمرار من الزيادة فى الأسعار مع ثبات الأجور والمرتبات.

وقد قررت وزارة البترول تطبيق الآلية الجديدة لزيادة الأسعار لاسطوان البوتجاز، بعدما حصلت على موافقة مجلس الوزراء بالموافقة على زيادة جديدة فى سعر اسطوانة البوتجاز لبرتفع سعر اسطوانة البوتجاز الصغيرة من 65 جنيهاً ليصبح 70 جنيهاً داخل المستودع بزيادةقدرها خمسة جنيهات.

وقد أكد المهندس خالد عثمان نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلي وعضو لجنة التسعير فى مصر بأن الزيادة لم تشمل سعر انبوبة البوتجاز الصغير فقط وإنما يشمل سعر اسطوانة البوتجاز الكبيرة أيضاً حيث أصبح سعر أسطوانة البوتجاز الكبيرة 140 جنيهاً بدلاً من 130 جنيهاً بزيادة قدرها 10 جنيهات داخل المستودع.

سعر اسطوانة الغاز الصغيرة 70 جنيهاً بدلاً من 65 جنيهاً داخل مستودع الغاز بزيادة قدرها 5 جنيهات.

ثمن انبوبة البوتجاز الكبيرة 140 جنيهاً بدلاً من 130 جنيهاً داخل مستودع الأنابيب بزيادة قدرها 10 جنيهات.

سعر انبوبة الغاز الجديد اعتباراً من اليوم 4 ديسمبر 2021

وأكد رئيس الهيئة العامة للبترول بأن تطبيق هذا القرار جاء بالتنسيق بين جهات الدولة المتمثلة فى وزارة البترول ووزارة التموين والسادة المحافظين وذلك لمتابعة تطبيق تنفيذ الزيادة من اليوم ومتابع عمليات الضخ والبيع اليومية حيث تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بضخ ما يقرب من مليون انبوبة بوتجاز يومياً للمواطنين.

وقد لاقت الزيادة فى سعر انبوبة البوتجاز ردود فعل غاضبة من المواطنين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حيث أكد البعض بأن سعر اسطوانة البوتجاز الصغيرة كان المواطنين يحصلون عليها بأسعار مرتفعة قبل الزيادة تصل إلى 80 جنيه إلى 100 جنيه وأنه بعد الزيادة فى سعر سيرتفع ثمن الحصول عليها أكثر وقد تصل إلى 120 جنيهاً.