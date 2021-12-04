العراق: اندلاع حريق فى مبنى محافظة ميسان

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، تواصل فرق الدفاع المدنى العراقية جهودها لمكافحة الحريق الذى اندلع داخل غرفة فى الطابق الثانى بمبنى محافظة ميسان، دون أى تقارير حول أسباب اندلاعه أو الخسائر والأضرار.

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