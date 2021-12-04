طالبان: نجاة حاكم ولاية بانجشير من هجوم بقنبلة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام أفغانية، قال نائب رئيس الشرطة فى بانجشير، عبد الحميد خوراسانى، إن "قنبلة زُرعت على جانب طريق، انفجرت لدى مرور موكب مولاوى قدرة الله، فى منطقة تايمانى بمنطقة الشرطة الرابعة".
وأكد خوراسانى أن "الحاكم لم يصب، ولا أى من حراسه الشخصيين فى الانفجار". فيما أكدت وزارة الداخلية وقوع الانفجار الذى كان بسبب انفجار لغم أرضى، دون إعطاء المزيد من التفاصيل، بينما طوقت قوات طالبان موقع الانفجار.
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