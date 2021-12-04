البابا فرنسيس: الأنانية تمزق أوروبا بسبب ملف الهجرة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، أعرب البابا فرنسيس أمام مسؤولين يونانيين كبار عن أسفه بسبب المجتمع الأوروبى الذى يواصل المماطلة، ويعانى كما يبدو فى بعض الأوقات من العجز وانعدام التنسيق"، بدلاً من أن يكون محركًا للتضامن فى مسألة الهجرة.

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