إصابات بالآلاف.. المتحور أوميكرون يوجه ضربة قاسية لـ جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - كشفت الأرقام الرسمية فى جنوب إفريقيا، اليوم السبت، عن تسجيل آلاف الإصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" فى البلاد، وذلك بعدما كانت الأعداد لا تتجاوز العشرات فى مطلع نوفمبر الماضى.





وتؤكد الأرقام الرسمية ارتفاع حصيلة الإصابات بمتحور أوميكرون فى جنوب إفريقيا إلى 16 ألف إصابة، ما يرجح المخاوف بشأن سرعة انتشار المتحور الجديد، وذلك ارتفاعًا من 106 إصابة فقط فى مطلع نوفمبر الماضى، وتضاعفها إلى 169 إصابة فى اليوم التالى.

وبحلول ديسمبر، قفزت حصيلة الإصابات بالمتحور الجديد من الوباء فى جنوب إفريقيا، وسط زيادات يومية متوالية، ففى 30 نوفمبر تم تسجيل 4373 إصابة، ارتفعت فى 1 ديسمبر إلى 8561 إصابة، وفى 2 ديسمبر ارتفعت الحالات المسجلة إلى 11535 حالة، وفى 3 ديسمبر سجلت أكثر من 16 ألف إصابة.

وبحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، فإن تضاعف أعداد أصابات فى الأيام الأخيرة، تؤكد المخاوف بشأن قدرة المتحور الجديد "أوميكرون" على التفشى، إضافة إلى قدرة المتحور على إصابة أشخاص تعافوا من الوباء سابقًا.

وكشفت السلطات الصحية فى جنوب إفريقيا أن بعض المصابين الجدد بمتحور أوميكرون، أصيبوا بالمرض مجددا عن طريق سلالة "أوميكرون".

وبحسب البيانات الجنوب إفريقية، فإنه على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين، لم تزداد أعداد الوفيات من جراء المرض. وتقول عالمة الأحياء الدقيقة فى المعهد الوطنى للأمراض المعدية بجنوب إفريقيا، آن فون جونتبرج، إن البيانات الحالية تظهر أن الإصابات بالفيروس أقل حدة، وأن اللقاحات ستستمر فى حماية الحاصلين عليها.