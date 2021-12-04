طريقة عمل ملصقات واتساب أون لاين WhatsApp stickers للحصول على اجمل الملصقات

ملصقات واتساب أصبحت تعبر بشكل كبير عن الشعور أثناء مراسلة الأصدقاء وزملاء العمل في دردشات واتساب، وبالتالي لاقت ملصقات الواتس اهتماماً بالغاً وكبيراً خلال الفترة الأخيرة بعد إعلان شركة واتساب عن تفعيلها ضمن خواص الواتساب لتزيده بهجة ورضا للمستخدم، وفي هذا التقرير نوضح طريقة عمل ملصقات واتساب اون لاين بكل سهولة وبالتفصيل.
عمل ملصقات واتساب أون لاين لم تعد بالأمر الصعب، حيث يعتبر تطبيق واتساب من افضل التطبيقات المستخدمة للمحادثات والشات، ونظرا لكثر عدد مستخدمي الواتساب وتحرص دائما الشركة على تقديم العديد من التحديثات التي تعمل على التطوير المستمر في التطبيق، حتى يظل دائما الأفضل، ومن ضمن التحديثات التي أصدرت جديد هو عمل الملصقات، وتعتبر الملصقات من أكثر الأشياء التي يمكن التعبير بها عن حالتك لبعض الأشخاص، لذا في هذا المقال سنقوم بعرض طريقة عمل ملصقات الواتساب أون لاين.إنشاء ملصقات واتساب
لعمل ملصق على الواتساب خاص بك لا يمكنك إنشاؤه باستخدام الواتساب مباشرة، ولكن لعمل الملصقات يتم اللجوء إلى تطبيق خارجي ويتم من خلاله عمل الملصق الذي تريده، ثم بعد ذلك يتم إضافته الى تطبيق لواتساب ويمكنك بعد ذلك مشاركته مع أي جهة اتصال تريدها من خلال الشات الخاص بكم، ويتم عمل ملصقات واتساب من خلال تطبيق Sticker Maker for WhatsApp والذي من خلاله يمكنك عمل أي ملصق تريده، وذلك من خلال هذا التطبيق يمكنك تحويل الصورة إلى ملصق يمكنك إنشاء ملصقات للصور الموجودة في معرض هاتفك أو الموجودة على جوجل درايف أو من الصور المحفوظة في تطبيق صور جوجل وما إلى ذلك.
خطوات استخدام تطبيق Sticker maker لإنشاء ملصقات خاصة بك وتحويل صورك الشخصية إلى ملصقات واتساب حيث يمكنك تحويل أي صوره شخصيه إلى ملصق من خلال هذا التطبيق، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- بعد تحميل التطبيق من جوجل بلاي وتثبيته على الجهاز الخاص بك، يتم الضغط على إنشاء حزمة ملصقات جديدة Create a new sticker pack.
- ثم بعد ذلك سوف يتم طلب منك إدخال اسم لحزمة الملصقات sticker pack name واسم من قام بعمل الجزمة sticker pack author.
- ثم بعد ذلك عليك بالضغط على خيار إنشاء Create.
- عليك بعد ذلك بالضغط على اختيار القائمة الجديدة وسوف يتم فتح صفحة جديدة، يمكنك من خلالها إضافة ما يصل إلى 30 ملصق خاص بك.
- عليك بعد ذلك بالضغط على رموز إضافة ملصق add sticker ، وسوف يتم بدء إنشاء ملصقات خاصة بك من المعرض.
- بعد تحميل الصورة التي تريد تحويلها ملصق سوف يظهر لك في أسفل الشاشة عدة أدوات لتعديل الصور الخاصة بك وقص الجزء الذي تريده أن يكون ملصق فقط.
- عليك بعد ذلك بقص الصورة كما تريد ثم قم بالضغط على زر حفظ الملصق Yes save sticker.
الوسوم
ملصقات واتساب أصبحت تعبر بشكل كبير عن الشعور أثناء مراسلة الأصدقاء وزملاء العمل في دردشات واتساب، وبالتالي لاقت ملصقات الواتس اهتماماً بالغاً وكبيراً خلال الفترة الأخيرة بعد إعلان شركة واتساب عن تفعيلها ضمن خواص الواتساب لتزيده بهجة ورضا للمستخدم، وفي هذا التقرير نوضح طريقة عمل ملصقات واتساب اون لاين بكل سهولة وبالتفصيل.
عمل ملصقات واتساب أون لاين لم تعد بالأمر الصعب، حيث يعتبر تطبيق واتساب من افضل التطبيقات المستخدمة للمحادثات والشات، ونظرا لكثر عدد مستخدمي الواتساب وتحرص دائما الشركة على تقديم العديد من التحديثات التي تعمل على التطوير المستمر في التطبيق، حتى يظل دائما الأفضل، ومن ضمن التحديثات التي أصدرت جديد هو عمل الملصقات، وتعتبر الملصقات من أكثر الأشياء التي يمكن التعبير بها عن حالتك لبعض الأشخاص، لذا في هذا المقال سنقوم بعرض طريقة عمل ملصقات الواتساب أون لاين.إنشاء ملصقات واتساب
لعمل ملصق على الواتساب خاص بك لا يمكنك إنشاؤه باستخدام الواتساب مباشرة، ولكن لعمل الملصقات يتم اللجوء إلى تطبيق خارجي ويتم من خلاله عمل الملصق الذي تريده، ثم بعد ذلك يتم إضافته الى تطبيق لواتساب ويمكنك بعد ذلك مشاركته مع أي جهة اتصال تريدها من خلال الشات الخاص بكم، ويتم عمل ملصقات واتساب من خلال تطبيق Sticker Maker for WhatsApp والذي من خلاله يمكنك عمل أي ملصق تريده، وذلك من خلال هذا التطبيق يمكنك تحويل الصورة إلى ملصق يمكنك إنشاء ملصقات للصور الموجودة في معرض هاتفك أو الموجودة على جوجل درايف أو من الصور المحفوظة في تطبيق صور جوجل وما إلى ذلك.
خطوات استخدام تطبيق Sticker maker لإنشاء ملصقات خاصة بك وتحويل صورك الشخصية إلى ملصقات واتساب حيث يمكنك تحويل أي صوره شخصيه إلى ملصق من خلال هذا التطبيق، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- بعد تحميل التطبيق من جوجل بلاي وتثبيته على الجهاز الخاص بك، يتم الضغط على إنشاء حزمة ملصقات جديدة Create a new sticker pack.
- ثم بعد ذلك سوف يتم طلب منك إدخال اسم لحزمة الملصقات sticker pack name واسم من قام بعمل الجزمة sticker pack author.
- ثم بعد ذلك عليك بالضغط على خيار إنشاء Create.
- عليك بعد ذلك بالضغط على اختيار القائمة الجديدة وسوف يتم فتح صفحة جديدة، يمكنك من خلالها إضافة ما يصل إلى 30 ملصق خاص بك.
- عليك بعد ذلك بالضغط على رموز إضافة ملصق add sticker ، وسوف يتم بدء إنشاء ملصقات خاصة بك من المعرض.
- بعد تحميل الصورة التي تريد تحويلها ملصق سوف يظهر لك في أسفل الشاشة عدة أدوات لتعديل الصور الخاصة بك وقص الجزء الذي تريده أن يكون ملصق فقط.
- عليك بعد ذلك بقص الصورة كما تريد ثم قم بالضغط على زر حفظ الملصق Yes save sticker.
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