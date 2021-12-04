إعادة انتخاب ديميترى ميدفديف رئيسا لحزب روسيا الموحدة الحاكم

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس المجلس الأعلى للحزب بوريس جريزلوف حسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية إنه "بعد الاجتماع المشترك للمجالس العليا والعامة للحزب، قررنا إعادة انتخاب ديميترى ميدفديف رئيسا لحزب روسيا الموحدة لفترة خمس سنوات أخرى".
ويشغل ميدفديف منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، كما يترأس حزب روسيا الموحدة الحاكم منذ 2012.
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