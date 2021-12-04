روسيا تدين بشدة عقوبات الغرب الجديدة ضد بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية، أن الحكومة الروسية ترى أن هذه العقوبات غير قانونية.

وقالت زاخاروفا: "ندين بشدة الإجراءات التقييدية ضد بيلاروسيا والتى تم التصديق عليها بشكل متزامن من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وبريطانيا وكندا"، مضيفة أن تلك العقوبات "غير قانونية مثل أى عقوبات يتم فرضها بالتحايل على مجلس الأمن الدولى".

وتابعت زاخاروفا قائلة إن "تلك العقوبات غير إنسانية بسبب تأثيرها السلبى على حياة المواطنين العاديين فى بيلاروسيا"، محذرة من أن العقوبات تعد مثالا على تدخل دول الغرب فى الشئون الداخلية لدولة ذات سيادة.

ودعت الخارجية الروسية دول الغرب لإظهار مبدأ حضارى والتوصل إلى تسوية عملية لأزمة الهجرة بالتعاون مع بيلاروسيا.