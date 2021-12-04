ولى عهد أبوظبى يبحث مع وزير خارجية الهند التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - بحث ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، مع وزير خارجية الهند سوبرامنيام جاى شانكار، جوانب التعاون والعمل المشترك الذى يرسخ الشراكة الإستراتيجية بين البلدين ويحقق مصالحهما المشتركة وتطلعات شعبيهما الصديقين.





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