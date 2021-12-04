الاحتلال يصادق على مخطط لبناء ألف وحدة استيطانية بالضفة

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة، فقد تمت المصادقة من قبل اللجنة الفرعية للاستيطان فى الإدارة المدنية الإسرائيلية، لافتًا إلى أن المصادقة شملت 8 مخططات استيطانية جديدة لإقامة 1058 وحدة استيطانية ومبان عامة ومؤسسات فى عدد من المستوطنات المقامة فى الضفة الغربية.

كما ندد التقرير الفلسطينى بالخطط الإسرائيلية، محذرًا من أنها تمثل تجاهلاً لـ"موقف المجتمع الدولى الذى يعارض الاستيطان، ويؤكد فى كل مناسبة أنه مخالف للقانون الدولى، ويضع قيوداً ثقيلة على فرص التقدم فى التسوية السياسية للصراع الفلسطينى- الإسرائيلى وحل الدولتين".

وقال تقرير منظمة التحرير الفلسطينية إنه "فى خطوة بقيت معلقة على امتداد سنوات بفعل المعارضة الدولية الواسعة لها، تبحث لجنة إسرائيلية المصادقة على إقامة مستوطنة كبرى على أرض مطار القدس الدولى فى قلنديا شمال مدينة القدس هذا الأسبوع".

وبحسب التقارير الفلسطينية، فإن الخطة الإسرائيلية تسعى لإقامة 9000 وحدة استيطانية على أنقاض مطار قلنديا المهجور، والذى أغلقته سلطات الاحتلال الإسرائيلى عام 2000.