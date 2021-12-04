انهيار حاد فى القيمة السوقية لعملة بيتكوين وأخواتها

جدة - نرمين السيد - أكدت أسواق العملات المشفرة، اليوم السبت، انهيارًا كبيرًا فى القيمة السوقية لعملة البيتكوين وأخواتها الليلة الماضية، حيث بلغ انخفاض سوق العملات الرقمية نحو 20% على الأقل.





ووفقًا لوكالة بلومبرج الإخبارية، فقد تراجع سعر البيتكوين إلى 42 ألف دولار، وانخفض إجمالى القيمة السوقية إلى تريليونى دولار. كما كشفت بورصة "بينانس" عن انخفاض سعر البيتكوين إلى 47.25 ألف دولار.

كذلك، انخفضت العملة المشفرة "إيثريوم" بنسبة 14.51%، لتسجل نحو 3.90 ألف دولار، كما انخفضت العملة المشفرة "كوين بينانس" بمعدل 12.80%، ليهبط سعرها 539.61 ألف دولار، و"اللايت كوين" إلى 153.2 دولار، و"مونيرو" إلى 195.9 دولار.

يذكر أن سعر عملة البيتكوين تراجع منذ 28 نوفمبر الماضى، بعد ورود تقارير عن ظهور سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا، ووصل إلى 53.6 ألف دولار، بما يمثل انخفاضا بنسبة 20%، من مستوى قياسى بلغ 69 ألف دولار.