إيطاليا تطلق مشروع قانون لمكافحة العنف الأسرى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد" أن مشروع القانون ينص على عقوبة بالسجن لأى مذنب يعبث بالأساور الإلكترونية من أجل إعادة ارتكاب الجريمة، وهى أساور يتم وضعها للمذنبين فى مثل هذه الجرائم لمراقبتهم والتأكد من عدم ارتكابهم للجريمة مرة أخرى.

ومن المقرر أن تتخذ الشرطة الإيطالية إجراءات فى حالة الاشتباه حتى لو لم تبلغ ضحية العنف عنها.