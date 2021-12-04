السعودية: إتلاف 2589 لغما وعبوة ناسفة للحوثيين على ساحل اليمن

جدة - نرمين السيد - أعلن مشروع "مسام" السعودى لتطهير الأراضى اليمنية من الألغام، اليوم السبت، إنهاء عملية لإتلاف وتفجير 2589 لغمًا وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة فى مديرية ذباب بالساحل الغربى لليمن.





وفى بيان صحفى، أوضح القائم بأعمال فريق جمع الألغام فى باب المندب، المهندس يحيى عاطف سعيد، أن عملية إتلاف المتفجرات والألغام شملت 453 لغمًا مضادًا للدبابات، و18 لغمًا مضادًا للأفراد، إضافة إلى 295 قذيفة منوعة، و12 صاروخًا، و 13 عبوة ناسفة، بجانب تعطيل عمل 885 كبسولة، و913 ذخيرة متنوعة. كما أشار إلى أن فرق "مسام" ستواصل مهمتها الإنسانية بوتيرة عالية لتطهير كافة مناطق الساحل الغربى لليمن، من خطر الألغام المنتشرة فى جميع مناطق وقرى الساحل.

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