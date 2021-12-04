أفضل طريقة لتثبيت لعبه ماين كرافت MINECRAFT على الكمبيوتر وجميع أنواع الهواتف الذكية

إذا كنت تأمل في تحميل وتثبيت لعبه ماين مجانًا، فقد وصلت إلى المكان الصحيح سوف نوضح لكم خلال هذه المقالة كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية اللعب على اللعبة دون دفع مقابل مادي وطريقة تنزيل لعبة Minecraft وتثبيتها حتى تتمكن من بدء اللعب مع أصحابك والاستمتاع بها، وتعتبر لعبة ماين كرافت من ضمن الألعاب التي تنمي روح المغامرة لدي الأطفال، ومنذ إطلاقها حتي الآن تزداد شهرة، حيث أنها تأخذك لعالم جديد من صنعك أنت، حيث تستطيع من خلالها بناء كل شيء من أبسط المنازل إلى أروع القلاع من خلال صنع أسلحة ودروع لمواجهة الأشرار، فتابعونا لمعرفة كافة الخطوات لتثبيت اللعبة على جهازك.

سنقدم لكم كافة الخطوات التي تحتاجها لتحميل وتثبيت اللعبة على جهازك المحمول الخاص بك:

أولا: قم بالدخول على برنامج جوجل بلاي على هاتفك لتحميل اللعبة.

ثانيا: قم بكتابة اسم اللعبة في المربع الخاص بالبحث.

ثالثا: ثم اضغط على الايقونة الخاصة باللعبة، ثم اضغط على كلمة تحميل ماين كرافت، ثم انتظر دقيقة واحدة حتى يتم تنزيل اللعبة على هاتفك وسيتم تثبتها تلقائيًا.

رابعا: اضغط على أيقونة اللعبة للتشغيل.

إليكم الخطوات الكاملة في حالة الرغبة في تحميل اللعبة على جهازك الكمبيوتر الخاص بك خطوة بخطوة عليك اتباع الخطوات الآتية، وهي كالتالي:

قم بالدخول لموقع Minecraft من خلال شريط بحث جوجل، ثم انقر فوق زر Windows أسفل “تنزيل اللعبة”.

بعد تنزيل الملف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك قم بحفظه في أي ملف تريده، وسوف يتم فتحه تلقائيًا.

ثم قم بالضغط فوق “التالي” مرتين ثم انقر فوق الزر “تثبيت”.

عند اكتمال التثبيت، انقر فوق الزر “إنهاء”.

ستفتح اللعبة تلقائيًا، ثم قم بالضغط فوق متابعة بدون تسجيل الدخول وتستطيع تشغيلها بمجرد الضغط على اسم الاعبة فقط.

تتمتع لعبة ماين كرافت الجديدة بالكثير من المميزات المنفردة التي جعلتها تتصدر أولي الألعاب الإلكترونية المشهورة والشائعة في الوطن العربي، ومن ضمن هذه المميزات، هي: