محمد بن سلمان وماكرون يستعرضان مستجدات الشرق الأوسط

اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولته الخليجية، بعد لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، استعرضا فيه العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، في قصر السلام بجدة، السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ورحب ولي العهد السعودي في بداية الاستقبال بالرئيس الفرنسي في زيارته للمملكة، فيما عبر ماكرون عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بولي العهد.

ونقل محمد بن سلمان لماكرون تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فيما حمله ماكرون نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية الفرنسية، ومجالات الشراكة القائمة بين البلدين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وقد أقام الأمير محمد بن سلمان مأدبة غداء عمل للرئيس الفرنسي، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.