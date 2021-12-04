ثوران بركان جبل سيميرو فى إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية أن ثوران البركان تسبب فى فرار المواطنين من منازلهم فى بعض المناطق القريبة.
وأفادت وكالة التخفيف من آثار الكوارث بأن البركان لم يتسبب فى وقوع خسائر مادية بالمبانى أو إصابات، مشيرة إلى أنه تم نصب خيام إيواء.
ويعد بركان جبل سيميرو واحدا من بين نحو 130 بركانا نشطا فى إندونيسيا.
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