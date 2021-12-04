ليبيا والأمم المتحدة تبحثان سبل دعم المجتمع الدولى للانتخابات

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا عماد السايح، مع فريق بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا سبل دعم المجتمع الدولى للانتخابات التى ستجرى فى 24 ديسمبر الجارى.





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