الاحتلال يطلق النار على فلسطينى طعن إسرائيليا فى القدس «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، وصفت حالة المصاب بالمتوسطة وحتى الخطيرة، وهو متدين وفى العشرين من عمره. وذكرت جيروزاليم بوست أنه تم تحييد المهاجم. وأغلقت القوات الإسرائيلية الأبواب المؤدية للباب الأقصى، واندلعت مواجهات بين مقدسيين والقوات الإسرائيلية فى منطقة باب العامود.

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