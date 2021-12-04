خلال توجههم لحفل زفاف.. مقتل 18 شخصا جراء سقوط حافلة فى نهر بكينيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم السبت، عن المسئول بالشرطة "جوزيف ياكان" قوله: "إن الحادث وقع عندما حاول سائق الحافلة العبور على جسر غمرته المياه، إلا أن التيار القوى جرف الحافلة للسقوط فى النهر"، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ عشرة أشخاص.

وأضافت القناة أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث.