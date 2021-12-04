جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم السبت، عن المسئول بالشرطة "جوزيف ياكان" قوله: "إن الحادث وقع عندما حاول سائق الحافلة العبور على جسر غمرته المياه، إلا أن التيار القوى جرف الحافلة للسقوط فى النهر"، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ عشرة أشخاص.
وأضافت القناة أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال توجههم لحفل زفاف.. مقتل 18 شخصا جراء سقوط حافلة فى نهر بكينيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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