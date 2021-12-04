البيت الأبيض: بايدن وبوتن سيعقدان الثلاثاء قمة عبر الفيديو حول أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم السبت، إن الرئيسان الأمريكى بايدن، والروسى بوتن سيعقدان قمة "عبر الفيديو" الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة أزمة أوكرانيا وقضايا أخرى، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، إن روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا بمشاركة نحو 175 ألف جندى، اعتبارًا من العام المقبل، مؤكدة مخاوف كييف من هذه الاحتمالات. وحسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، قال مسؤول أمريكى كبير، طلب عدم كشف هويته، إن موسكو تستعد لإطلاق "مئة كتيبة مكونة من مجموعات تكتيكية، بقوة تقدر بنحو 175 ألف رجل، إلى جانب دبابات ومدفعية ومعدات أخرى".

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