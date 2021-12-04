أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري فؤاد السريحي

الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري فؤاد السريحي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ فؤاد محمد عبادي السريحي نائب رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 17 مديرية الثورة، عضو اللجنة الدائمة بامانة العاصمة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي.
وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب الفقيد وأدواره الاجتماعية وسعيه للخير وإصلاح ذات البين والمساهمة في حل القضايا الاجتماعية، ومشاركاته الفاعلة في مختلف الفعاليات التنظيمية والانتخابية، حيث كان شخصية وطنية وتنظيمية وقيادية حٌظيت باحترام وتقدير الجميع.
وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة للأستاذ رشاد محمد عبادي السريحي عضو اللجنة الدائمة، وإخوانه وأولاد الفقيد وكافة آل السريحي.. مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
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