تمريرة صلاح وهدف أوريغي ينقذان ليفربول في الوقت القاتل

حقق ليفربول الإنجليزي فوزا ثمينا، جاء بينما تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وضعه في الصدارة مؤقتا.
وبينما وقف دفاع وولفرهامبتون سدا منيعا أمام ليفربول طوال المباراة الصعبة بالجولة 15 من منافسات البريميرليغ، سقط في الدقيقة 94 بهدف "قاتل".
ونجح النجم المصري محمد صلاح باختراق دفاع وولفرهامبتون من الجهة اليمنى، مستغلا سرعته الفائقة، ليمرر كرة على طبق من ذهب للمهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي الذي استدار ثم أودعها الشباك.
ويعتبر أوريغي "ملك" الأهداف الحاسمة لليفربول، ولطالما سجل أهدافا حاسمة في السابق عند دخوله كبديل.
وتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا، برصيد 34 نقطة، مستغلا خسارة تشلسي قبلها بساعات، لكنه سيفقد الصدارة في حال انتصار مانشستر سيتي على واتفورد لاحقا السبت.
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