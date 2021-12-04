ولى العهد السعودى وماكرون يبحثان مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط «صور»

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، رحب ولى العهد فى بداية الاستقبال بالرئيس الفرنسى فى زيارته للمملكة، فيما عبر ماكرون عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بولى العهد.
ونقل ولى العهد للرئيس الفرنسى تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية الفرنسية، ومجالات الشراكة القائمة بين البلدين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائى وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030.
كما جرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
وأقام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مأدبة غداء عمل للرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
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