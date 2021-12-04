السودان: اللجنة العليا للطوارئ الصحية لا تستبعد الإغلاق التام

وذكرت وزارة الصحة السودانية، فى بيان صحفى، أن الزبير التقى اليوم السبت مع وكيل وزارة الصحة الاتحادية الدكتور هيثم محمد إبراهيم، بحضور قيادات الوزارة.
ووجه عضو مجلس السيادة السودانى، وزارة الصحة بالتأهب والاستعداد والجاهزية التامة لمجابهة تنامى وتحور فيروس كورونا، مؤكدا أن الانشار السريع لمتحور كورونا قد يؤدى إلى الإغلاق التام للبلاد، وأن اللجنة العليا للطوارئ الصحية تتطلع لتنفيذ توجيهاتها.
وطالب الجهات الحكومية والخاصة باتباع توجيهات وزارة الصحة لضمان السلامة للجميع، والمؤسسات التعليمية بتطبيق الاحترازات الصحية، مشددا على ضرورة مراجعة جاهزية المستشفيات والاهتمام بالكوادر الطبية والصحية.
من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة الاتحادية بالسودان، إن انتشار فيروس بالبلاد يتطلب زيادة السعة الاستيعابية لمراكز العزل، حيث أن الوضع الحالى يؤكد تنامى الإصابات، فيما مراكز العزل تعمل بكل السعة المتوفرة لها.
وأوضح أن وزارة الصحة سوف تتخذ إجراءات مشددة فى حالة ظهور انتشار مجتمعى للمرض سيؤدى إلى إغلاق المناطق التى تظهر بها حالات منعا للانتشار.
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