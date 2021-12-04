عثرت الشرطة على جثث 5 أشخاص في منزل ببلدة كونيغس ووسترهاوزن جنوبي العاصمة الألمانية برلين، حسب وسائل إعلام محلية.
وقال متحدث باسم الشرطة: "ننطلق من أنها جريمة قتل"، مشيرا إلى أن الشرطة تلقت منتصف نهار اليوم بلاغا من مواطن استغرب عدم ظهور سكان المنزل منذ فترة طويلة.
وذكر ممثل النيابة أن الجثث تعود لبالغين اثنين وثلاثة أطفال، وتظهر عليها آثار طلقات نارية وطعنات.
وحسب وسائل إعلام، فإنه كان يفترض أن يخضع القتلى للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا.. العثور على 5 جثث بمنزل بضواحي برلين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.