البطاقات منخفضة الرصيد من مصرف الراجحي بالسعودية

البطاقات منخفضة الرصيد من الراجحي، هناك العديد من أنواع بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية ولكل منها مزاياه وخصائصه حسب حاجة كل عميل واستخدامه، وبطاقة الراجحي منخفضة الرصيد من أنواع البطاقات التي تتناسب مع نسبة كبيرة من عملاء الراجحي لأنها تسمح لهم بتجربة تسوق وشراء إلكترونية آمنة ومثيرة في نفس الوقت، وليس التسوق الإلكتروني فقط ولكنها تستخدم كذلك لسداد المصروفات عند الشراء من المتاجر أو محلات الطعام، ولكي يمكن للعميل استخدامها عليه بشحن البطاقة فقط، ونعرفكم فيما يلي على مزايا بطاقة الراجحي منخفضة الرصيد.

مزايا بطاقة الراجحي منخفضة الرصيد بطاقة تسوق

وجد مصرف الراجحي إقبال عدد كبير من العملاء للحصول على بطاقة تسوق من الراجحي البطاقة منخفضة الرصيد لأنها تتناسب مع فئة كبيرة كما ذكرنا بامتلاكها المزايا الآتية:

بكل سهولة يمكن لأي عميل الحصول على البطاقة من فروع مصرف الراجحي أو الحصول عليها إلكترونيًا. التحويل لحساب البطاقة بواسطة خدمة الراجحي مباشر أفراد. هناك العديد من المحلات التجارية الكبرى المتعاقدة مع مصرف الراجحي وتقدم خصومات هائلة لمستخدمي تلك البطاقات. عند إجراء عملية تحويل العملاء توفر البطاقة للعميل أفضل سعر. يمكن استخدامها في التسوق الإلكتروني بكل أمان وسهولة بدون الخوف من عمليات السرقة الإلكترونية.

ولكن على الرغم من تلك المزايا نجد بعض عيوب بطاقة الراجحي منخفضة الرصيد منها:

بعض الصعوبات التي يجدها المستخدمين في المكاتب الخاصة بتأجير السيارات.

ضعف برامج المكافآت الذي توفره البطاقة.

وهناك رسوم مرتفعة على قيمة العملات الدولية.

شروط بطاقة الراجحي تسوق

للحصول على بطاقة الراجحي منخفضة الرصيد قام مصرف الراجحي بذكر الشروط الآتية للعملاء وهي:

مسموح للمواطنين السعوديين ولكن بتقديم الهوية الوطنية سارية، والمقيمين كذلك ولكن بتقديم هوية الإقامة الصالحة. امتلاك حساب بنكي بالراجحي أو فتح حساب بالمصرف.

طريقة التقديم على بطاقة مصرف الراجحي منخفضة الرصيد

من أهم مزايا تلك البطاقة هي طريقة الحصول على البطاقة والتقديم عليها ومن تلك الطرق: