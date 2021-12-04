من أبرز ما يتم البحث عنه مؤخرًا هو طريقة استعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية. التي تمنحها وزارة التعليم للطلاب عبر نظام نور، تقدم الوزارة العديد من الخدمات عبر نظامها الإلكتروني ومن أبرزها الاستعلام عن مكافآت الطلاب وسوف نوضح في السطور المقبلة كيفية الاستعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية.

مكافآت الطلاب عبر نظام نور

في إطار وزارة التعليم السعودي لرفع كفاءة العملية التعليمية أعلنت الوزارة عن صرف مكافآت الطلاب برقم الهوية داخل المملكة. يوفر النظام فرص للتعليم لكل فئات المجتمع. وتمنح المكافآت للطلاب بمدارس التربية الخاصة ومدارس التربية الفكرية وذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومدارس محو الأمية والطلاب بالأماكن النائية وأبناء المعلمين المتوفين. حيث تسعى الوزارة من خلال هذه المكافآت للحد من ظاهرة التسرب في التعليم لعدم القدرة على إتمام الدراسة بسبب الحالة المادية.

طريقة استعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن مكافآت الطلاب برقم الطلاب بسهولة من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول لنظام نور الإلكتروني.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور أو رقم الهوية الوطنية ثم إدخال رمز التحقق المرئي.

ثم النقر على المكافآت ثم النقر على خدمة عرض مسيرات المكافآت ثم إدخال البيانات من ثم النقر على البحث لعرض المكافآت.

الاستعلام عن مكافآت الطلاب من النفاذ الوطني

يمكن الاستعلام عن مكافآت الطلاب عبر نظام نور عبر نظام النفاذ الوطني الموحد من خلال الخطوات الآتية:

الدخول لنظام نور.

ثم تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على المكافآت والإعلانات ثم اختيار مسيرات المكافآت ثم أدخل بيانات الطلاب.

ثم النقر على كلمة البحث لعرض تفاصيل المكافأة.

قيمة مكافآت الطلاب 1443

تتغير قيمة مكافأة الطلاب حسب فئات الطلاب والفئة العمرية: