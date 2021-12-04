من أبرز ما يتم البحث عنه مؤخرًا هو طريقة استعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية. التي تمنحها وزارة التعليم للطلاب عبر نظام نور، تقدم الوزارة العديد من الخدمات عبر نظامها الإلكتروني ومن أبرزها الاستعلام عن مكافآت الطلاب وسوف نوضح في السطور المقبلة كيفية الاستعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية.مكافآت الطلاب عبر نظام نور
في إطار وزارة التعليم السعودي لرفع كفاءة العملية التعليمية أعلنت الوزارة عن صرف مكافآت الطلاب برقم الهوية داخل المملكة. يوفر النظام فرص للتعليم لكل فئات المجتمع. وتمنح المكافآت للطلاب بمدارس التربية الخاصة ومدارس التربية الفكرية وذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومدارس محو الأمية والطلاب بالأماكن النائية وأبناء المعلمين المتوفين. حيث تسعى الوزارة من خلال هذه المكافآت للحد من ظاهرة التسرب في التعليم لعدم القدرة على إتمام الدراسة بسبب الحالة المادية.طريقة استعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية
يمكن الاستعلام عن مكافآت الطلاب برقم الطلاب بسهولة من خلال إتباع الخطوات الآتية:
- الدخول لنظام نور الإلكتروني.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور أو رقم الهوية الوطنية ثم إدخال رمز التحقق المرئي.
- ثم النقر على المكافآت ثم النقر على خدمة عرض مسيرات المكافآت ثم إدخال البيانات من ثم النقر على البحث لعرض المكافآت.
يمكن الاستعلام عن مكافآت الطلاب عبر نظام نور عبر نظام النفاذ الوطني الموحد من خلال الخطوات الآتية:
- الدخول لنظام نور.
- ثم تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- النقر على المكافآت والإعلانات ثم اختيار مسيرات المكافآت ثم أدخل بيانات الطلاب.
- ثم النقر على كلمة البحث لعرض تفاصيل المكافأة.
تتغير قيمة مكافأة الطلاب حسب فئات الطلاب والفئة العمرية:
- تبلغ مكافآت طلاب التربية الخاصة – المرحلة الابتدائية – القسم خارجيّ 300 ريال والداخلي 90 ريال.
- تبلغ مكافآت طلاب التربية الخاصة – المرحلة المتوسطة – القسم الخارجي 375 ريال والداخلي 135 ريال.
- تبلغ مكافآت طلاب التربية الخاصة – المرحلة الثّانويّة – القسم خارجيّ 450 ريال والداخلي 300 ريال.
- تبلغ قيمة طلاب مدارس تحفيظ القران الكريم – المرحلة الابتدائية 250 ريال والمرحلة المتوسطة 500 ريال والمرحلة الثانوية 600 ريال.
- وتبلغ قيمة مكافأة طلاب دار التوحيد – المرحلة المُتوسّطة 300 ريال، والمرحلة الثّانويّة 375 ريال.
- مكافأة بدل الاغتراب 600 ريال.
- ومكافآت أبناء المعلمين المتوفين – المرحلة الابتدائية 200 ريال والمرحلة المتوسطة 300 ريال، والمرحلة الثانوية 300 ريال.
- مكافآت إعانة القرى النائية – المرحلة الابتدائية 150 ريال والمتوسطة 300 ريال والثانوية 300.
- مكافأة جبل رضوى 450 ريال.
الوسوم
من أبرز ما يتم البحث عنه مؤخرًا هو طريقة استعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية. التي تمنحها وزارة التعليم للطلاب عبر نظام نور، تقدم الوزارة العديد من الخدمات عبر نظامها الإلكتروني ومن أبرزها الاستعلام عن مكافآت الطلاب وسوف نوضح في السطور المقبلة كيفية الاستعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية.مكافآت الطلاب عبر نظام نور
في إطار وزارة التعليم السعودي لرفع كفاءة العملية التعليمية أعلنت الوزارة عن صرف مكافآت الطلاب برقم الهوية داخل المملكة. يوفر النظام فرص للتعليم لكل فئات المجتمع. وتمنح المكافآت للطلاب بمدارس التربية الخاصة ومدارس التربية الفكرية وذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومدارس محو الأمية والطلاب بالأماكن النائية وأبناء المعلمين المتوفين. حيث تسعى الوزارة من خلال هذه المكافآت للحد من ظاهرة التسرب في التعليم لعدم القدرة على إتمام الدراسة بسبب الحالة المادية.طريقة استعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية
يمكن الاستعلام عن مكافآت الطلاب برقم الطلاب بسهولة من خلال إتباع الخطوات الآتية:
- الدخول لنظام نور الإلكتروني.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور أو رقم الهوية الوطنية ثم إدخال رمز التحقق المرئي.
- ثم النقر على المكافآت ثم النقر على خدمة عرض مسيرات المكافآت ثم إدخال البيانات من ثم النقر على البحث لعرض المكافآت.
يمكن الاستعلام عن مكافآت الطلاب عبر نظام نور عبر نظام النفاذ الوطني الموحد من خلال الخطوات الآتية:
- الدخول لنظام نور.
- ثم تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- النقر على المكافآت والإعلانات ثم اختيار مسيرات المكافآت ثم أدخل بيانات الطلاب.
- ثم النقر على كلمة البحث لعرض تفاصيل المكافأة.
تتغير قيمة مكافأة الطلاب حسب فئات الطلاب والفئة العمرية:
- تبلغ مكافآت طلاب التربية الخاصة – المرحلة الابتدائية – القسم خارجيّ 300 ريال والداخلي 90 ريال.
- تبلغ مكافآت طلاب التربية الخاصة – المرحلة المتوسطة – القسم الخارجي 375 ريال والداخلي 135 ريال.
- تبلغ مكافآت طلاب التربية الخاصة – المرحلة الثّانويّة – القسم خارجيّ 450 ريال والداخلي 300 ريال.
- تبلغ قيمة طلاب مدارس تحفيظ القران الكريم – المرحلة الابتدائية 250 ريال والمرحلة المتوسطة 500 ريال والمرحلة الثانوية 600 ريال.
- وتبلغ قيمة مكافأة طلاب دار التوحيد – المرحلة المُتوسّطة 300 ريال، والمرحلة الثّانويّة 375 ريال.
- مكافأة بدل الاغتراب 600 ريال.
- ومكافآت أبناء المعلمين المتوفين – المرحلة الابتدائية 200 ريال والمرحلة المتوسطة 300 ريال، والمرحلة الثانوية 300 ريال.
- مكافآت إعانة القرى النائية – المرحلة الابتدائية 150 ريال والمتوسطة 300 ريال والثانوية 300.
- مكافأة جبل رضوى 450 ريال.