واشنطن تحذر طهران من "استفزازها المستمر" بشأن الملف النووي

حذرت واشنطن من أنها لن تقبل بأن تواصل طهران عرقلة المفاوضات حول الملف النووي، بعد أيام على استئناف مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.
وقال مسؤول أميركي السبت: "واشنطن لا يمكنها أن تقبل وضعا تواصل فيه إيران تسريع برنامجها النووي بينما تتلكأ بالمفاوضات".
وأضاف: "مقترحات إيران تمثل تراجعا عن كل الحلول الوسط التي قدمت في الجولات الست السابقة".
ونوه المسؤول إلى أن موعد انعقاد المحادثات "غير مهم"، ولكن المهم ما إذا كانت طهران ستكون جادة في المفاوضات.. فإيران "تواصل تسريع البرنامج النووي بطرق استفزازية".
وكانت الولايات المتحدة، قد انتقدت الجمعة، السلطات الإيرانية، معتبرة أنها لم تقدم "اقتراحات بناءة" خلال المفاوضات حول الملف النووي الايراني في فيينا.
وبعد أيام على استئناف مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الايراني، أعرب الأوروبيون الجمعة عن "خيبة أملهم وقلقهم" إزاء المطالب الإيرانية.
وقال دبلوماسيون كبار من فرنسا والمانيا وبريطانيا إن "طهران تتراجع عن كل التسويات التي تم التوصل إليها بصعوبة" خلال الجولة الأولى من المفاوضات بين أبريل ويونيو، منددين بـ"خطوة إلى الوراء".
وأشار المسؤول الأميركي إلى أنه لا نعرف موعد الجولة المقبلة من محادثات فيينا.
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